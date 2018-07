США и ЕС любят друг друга!

В рубрике ИноТвит мы ежедневно собираем для вас лучшие и интересные твиты мира: известных политиков, журналистов и блогеров о России и мире.

Obviously the European Union, as represented by @JunckerEU and the United States, as represented by yours truly, love each other! pic.twitter.com/42ImacgCN0

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июля 2018 г.

2) Я приехал за соглашением, мы заключили соглашение. ЕС продожает выступать за свободную и честную торговлю. Вот мое совместное выступление с Дональдом Трампом. — Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

I came for a deal, we made a deal. The EU continues to stand up for free and fair trade. My joint statement with @realDonaldTrump: https://t.co/JISJJ1CWR2 pic.twitter.com/GMpS0ZL5Ul

— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 25 июля 2018 г.

3) США не признают и не будут признавать российскую заявленную аннексию Крыма . Мы вместе с союзниками выступаем вместе в вопросе приверженности Украине и ее территориальной целостности. Мы формально закрепили нашу политику непризнания в сегодняшней Крымской декларации. — Госсекретарь США Майк Помпео

The U. S. does not, and will not, recognize Russia’s purported annexation of #Crimea. We stand together with allies & partners in our commitment to Ukraine and its territorial integrity, and have formalized our non-recognition policy in today’s Crimea Declaration. pic.twitter.com/4sZnVyCOkB

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 26 июля 2018 г.