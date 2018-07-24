Следователи прокатились до Харпа в честь профессионального праздника 

Следователи следственного отдела по Лабытнанги Следственного управления Следственного комитета РФ по Ямалу совместно с ветеранами следствия совершили велопробег по маршруту Лабытнанги — поселок Харп — Лабытнанги. Спортивное мероприятие сотрудники следственных органов посвятили профессиональному празднику, который 25 июля будет отмечаться всеми следователями страны, — Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации.
Выехав на велосипедах ранним утром из города, группа энтузиастов проехала до поселка Харп и обратно 76 километров. По словам участников и организаторов, подобные мероприятия не только сплачивают коллектив и укрепляют гордость за принадлежность к одной из достойнейших профессий, но и позволяют снять умственное и психическое напряжение после трудовой недели.
Необходимо отметить, что ни один участник велопробега не сошел с дистанции. Все возникшие по дороге трудности, будь то спущенное колесо или физическая усталость, разрешались коллективом совместно.