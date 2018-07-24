Следователи прокатились до Харпа в честь профессионального праздника

Выехав на велосипедах ранним утром из города, группа энтузиастов проехала до поселка Харп и обратно 76 километров. По словам участников и организаторов, подобные мероприятия не только сплачивают коллектив и укрепляют гордость за принадлежность к одной из достойнейших профессий, но и позволяют снять умственное и психическое напряжение после трудовой недели.

Необходимо отметить, что ни один участник велопробега не сошел с дистанции. Все возникшие по дороге трудности, будь то спущенное колесо или физическая усталость, разрешались коллективом совместно.