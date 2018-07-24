Ещё
Следователи прокатились до Харпа в честь профессионального праздника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина собралась мириться с Россией
Украина собралась мириться с Россией

Следователи прокатились до Харпа в честь профессионального праздника 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Следователи следственного отдела по Лабытнанги Следственного управления Следственного комитета РФ по Ямалу совместно с ветеранами следствия совершили велопробег по маршруту Лабытнанги — поселок Харп — Лабытнанги. Спортивное мероприятие сотрудники следственных органов посвятили профессиональному празднику, который 25 июля будет отмечаться всеми следователями страны, — Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации.
Выехав на велосипедах ранним утром из города, группа энтузиастов проехала до поселка Харп и обратно 76 километров. По словам участников и организаторов, подобные мероприятия не только сплачивают коллектив и укрепляют гордость за принадлежность к одной из достойнейших профессий, но и позволяют снять умственное и психическое напряжение после трудовой недели.
Необходимо отметить, что ни один участник велопробега не сошел с дистанции. Все возникшие по дороге трудности, будь то спущенное колесо или физическая усталость, разрешались коллективом совместно.
ИА Север-Пресс: последние новости
Живое серебро. В Ямальском районе представили рыбную экспозицию Салехард прозвучит на весь Китай, и даже мир У саудовцев есть нефть и деньги. Но газ им очень нужен…
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян станет меньше налогов63
Путина попросили вмешаться еще в одну войну640
«Мы не доверяем России и никогда не будем»314
Китаец снял паровой котел «Адмирала Кузнецова»250
Украина собралась мириться с Россией16
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение