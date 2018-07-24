Живое серебро. В Ямальском районе представили рыбную экспозицию 

В Ямальском районном музее проходит выставка «Живое серебро» из фондов Музейно-выставочного комплекса имени Ивана Шемановского. Экспозиция расскажет о главной отрасли народного хозяйства округа — рыболовстве. Также познакомит посетителей с многообразием рыбной фауны региона и её особенностями.
Рыболовство является одной из самых древних форм ведения хозяйства населения региона и по сей день не теряет своей значимости. Рыбные ресурсы играют большую роль в жизнеобеспечении коренных народов Севера.
На выставке многие экспонаты будут представлены впервые, среди них — грузила, поплавки, булава для глушения рыбы, фрагменты ловушек и запоров, крючки, иглы для плетения сетей с различных археологических памятников ЯНАО. Посетители также увидят мешки из кожи налима, документы, фотографии, макеты рыболовных судов, связанных с историей рыбной промышленности округа, чучела и муляжи рыб, нанайский и рыбацкий костюмы, сумки и поделки из рыбьей кожи. Выставку «Живое серебро» можно будет увидеть до 20 августа.