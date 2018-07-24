Живое серебро. В Ямальском районе представили рыбную экспозицию

В Ямальском районном музее проходит выставка «Живое серебро» из фондов Музейно-выставочного комплекса имени Ивана Шемановского. Экспозиция расскажет о главной отрасли народного хозяйства округа — рыболовстве. Также познакомит посетителей с многообразием рыбной фауны региона и её особенностями.

Рыболовство является одной из самых древних форм ведения хозяйства населения региона и по сей день не теряет своей значимости. Рыбные ресурсы играют большую роль в жизнеобеспечении коренных народов Севера.