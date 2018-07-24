«Полярное братство». Русские и англичане в небе над Мурманском

2 августа в 00:30 на Первом канале вы увидите фильм Валдиса Пельша и Елены Потаниной о сотрудничестве советских и британских ВВС в небе над Мурманском в сентябре-ноябре 1941 года.

Этот фильм о небольшом эпизоде в масштабах великих сражений Великой войны, но эпизоде уникальном. Бок о бок советские и английские летчики защищали от фашистов наши северные ворота в Атлантику, которые немцы называли «ледяным адом». Порт никогда не замерзал, даже при морозах в минус 50 градусов, и именно благодаря этому туда было возможно доставлять грузы для всей страны.

— Первые месяцы войны были для Советского Союза самыми тяжелыми. Фашисты наступали со всех сторон, а страна только готовилась дать им отпор. Военной техники, и особенно авиационной, было недостаточно. Нехватка самолетов и летчиков компенсировалась интенсивностью вылетов: летчикам приходилось делать в день по 5-7 вылетов, — рассказывает продюсер и автор сценария картины Валдис Пельш. — Советские и британские летчики осуществляли совместное патрулирование линии фронта и уничтожали самолёты врага, а в свободное от боевых вылетов время, обучались и обучали полетам на «Харрикейнах».

Поясним. Узнав о нападении Германии на СССР, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль предложил помощь и распорядился отправить в Мурманск в составе первого конвоя союзников «Дервиш» военную технику, в том числе, британские самолеты «Харрикейн», а также 400 военных специалистов: летчиков, инженеров, техников. Соединение получило название «151-е авиакрыло». В его задачи входило участие в обороне Мурманска, а также помощь в освоении авиатехники советскими военными. Секретная операция получила название «Сила Бенедикта».

Английское «151-е авиакрыло» поступило в распоряжение командующего Северным флотом адмирала Головко. Базировались англичане на аэродроме Ваенга-1. Сотрудничали с нашим 72-м смешанным авиаполком ВВС Северного флота, которым командовал Борис Сафонов — самый результативный летчик первых месяцев войны, «типичный русак из-под Тулы». Англичане и русские сошлись быстро — не помешал никакой языковой барьер. Работали слаженно. Патрулировали совместно линию фронта, уничтожали самолеты Рейха, а в свободное от боевых вылетов время осваивали «Харрикейны».

Первым освоил «Харрикейн» бесстрашный Сафонов. После полета на английском самолете ему аплодировали абсолютно все — и русские, и англичане. Впрочем, все советские летчики сдали экзамен с выдающимися оценками, при том, что вся документация была на английском языке, а все измерения были в незнакомых милях, фунтах, галлонах.

— Нам удалось взять интервью у непосредственных участников событий — пилота «151-е авиакрыла» Королевских ВВС Великобритании Джона Франсиса Дарема (Тима) Элкингтона, пилота «151-е авиакрыла» Королевских ВВС Великобритании Эрика Джона Картера и инженера «151-е авиакрыла» Королевских ВВС Великобритании Фредерика (Вика) Бэшфорда, — рассказывает Елена Потанина, продюсер и автор сценария ленты. — Сейчас нашим героям 95-96 лет, между собой мы с нежностью называем их «летающими дедушками». Они с трепетом вспоминают дни, когда впервые оказались в ледяном Заполярье, познакомились с нашими асами, сражались с нашими летчиками, что называется, крыло к крылу.

Советское и британское командование высоко оценило операцию. В марте 42-го года майор Борис Сафонов, капитаны Иван Туманов, Алексей Кухаренко и Александр Коваленко были награждены британскими крестами за выдающиеся летные заслуги. Это было первое и единственное награждение этим орденом советских военнослужащих. Командир 151-го Крыла Рамсботтом-Ишервуд, командиры эскадрилий Рук, Миллер и наиболее результативный пилот сержант Хоу были награждены высшим советским орденом — орденом Ленина. И это тоже был единственный случай награждения британских военнослужащих.

В фильме принимают участие:

Джон Франсис Дарем (Тим) Элкингтон — пилот 151-го авиакрыла Королевских ВВС Великобритании, Эрик Джон Картер — пилот 151-го авиакрыла Королевских ВВС Великобритании, Фредерик (Вик) Бэшфорд — инженер 151-го авиакрыла Королевских ВВС Великобритании.

Фильм получил премию «ТЭФИ-Содружество», стал победителем конкурса Los Angeles Cinema Festival of Hollywood, в номинации «Best documentary», получил приз за лучший сценарий документального фильма на Международном кинофестивале стран Арктики «Arctic open».