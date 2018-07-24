Житель Энгельса рыбачил на проезжей части

Молодой человек закинул удочку в огромную лужу посреди проезжающих машин.

Роман Серебренников опубликовал в социальны сетях фотографию, на которой юноша рыбачит в непривычном для этого месте: в прямом смысле на дороге.

Кадр, скорее всего постановочный, говорит о том, что ливневая канализация города Энгельса совершенно не справляется с потоками сильного дождя, обрушившегося на город и область.

Многие пользователи с юмором отнеслись к такой инсталляции, напомнив, что в Саратове воды было не меньше. Сергей Инжеев: «Тут хоть на удочку, а в Саратове можно бреднем смело рыбачить».

Какую рыбу удалось поймать отчаянному рыбаку и удалось ли это сделать вообще — не сообщается.

Фото: соцсети