Вероника Скворцова примет участие в стратегической сессии «Сбережение народа»

Визит главы федерального ведомства запланирован в больницу им. В. Д. Середавина, где она ознакомится с работой приемного отделения совместно с главой региона Дмитрием Азаровым , и примет участие в пленарном заседании стратегической сессии «Сбережение народа».

Напомним, в Самарской области разрабатывается стратегия развития, в работе над которой участвуют представили всех органов власти, региональные и федеральные эксперты, общественники, предприниматели и др. Ранее в каждом муниципалитете прошло обсуждение планов развития каждого субъекта региона, теперь проходят областные сессии по блокам. Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил Дмитрий Азаров.

18 июля прошла первая тематическая стратегическая сессия «Новое качество жизни», на которой обсудили вопросы ЖКХ, строительства, благоустройства, взаимодействия собственников квартир с управляющими компаниями, тему обращения с бытовыми отходами. 24 и 25 июля в рамках сессии обсудят вопросы сбережения народа.