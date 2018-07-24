В Самаре министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова приняла участие в стратегической сессии «Сбережение народа»

Напомним, в Самарской области разрабатывается стратегия развития, в работе над которой участвуют представители всех органов власти, региональные и федеральные эксперты, общественники, предприниматели и др.

Ранее планы развития обсудили в муниципалитетах, теперь проходят областные сессии по отдельным темам. 18 июля прошла первая тематическая стратегическая сессия «Новое качество жизни», на которой обсудили вопросы ЖКХ, строительства и благоустройства. Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил Дмитрий Азаров

В своем докладе на стратегической сессии Вероника Скворцова напомнила, что сегодня перед страной стоят серьезные задачи, обусловленные демографическим прогнозом. Чтобы справиться с вызовами времени, необходима системная работа на всех уровнях.

Министр назвала три приоритетных направления, на которые будет направлен национальный проект «Здравоохранение»: сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, а также снижение детской смертности. В качестве основополагающего, четвертого направления она обозначила развитие первичной медицинской помощи, а также всех видов профилактики заболеваний.

"В Самарской области есть все для того, чтобы решать самые сложные проблемы, необходимо сконцентрировать силы и правильно расставить приоритеты", — заявила Вероника Скворцова.

Министр подчеркнула, что в регионе, к примеру, наблюдается устойчивая тенденция к снижению смертности. Особенно она отметила успехи в сфере охраны материнства и детства. Младенческая смертность в регионе ниже общероссийского показателя, кроме того, область впервые вышла на нулевую материнскую смертность — ни одного случая за 2017 год.

"Это замечательное достижение. И это очень радостно, поскольку это устойчивая тенденция, она сохраняется и в этом году", — сказала министр.

Также Вероника Скворцова отметила успехи самарской медицины и по ряду других направлений.

Дмитрий Азаров в своем выступлении подчеркнул, что тема сбережения народа активно обсуждалась в ходе сессий в муниципальных районах Самарской области. Целевые ориентиры сформулированы в указе президента РФ. К 2014 году средняя продолжительность жизни в России должна увеличиться до 78 лет, на 1/3 должна снизиться смертность в трудоспособном возрасте, в 2,5 раза — смертность от дорожно-транспортных происшествий, до 60% должно возрасти число россиян, ведущих здоровый образ жизни.

При этом в сфере здравоохранения перед Самарской областью стоят большие задачи, ведь на сегодняшний день регион занимает 42 место в стране по продолжительности жизни.

Одна из важнейших задач — повышение качества лечения сердечно-сосудистых заболеваний. По статистике, именно болезни системы кровообращения держат печальное лидерство в структуре смертности населения.

Среди мер, которые предпринимаются в данном направлении, глава региона перечислил ряд основных проектов. В первую очередь необходимо завершить строительство «Клиники сердца». «Сегодня Самарская область нуждается в увеличении числа операций в полтора раза», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

В настоящее время готовность медицинского центра составляет 85%. Рассматриваются как варианты финансирования строительства из регионального и федерального бюджетов, так и применение механизмов государственно-частного партнерства.

Также планируется реконструировать кардиологическое отделение больницы № 2 в Тольятти , открыть рентгенохирургическое отделение в центральной городской больницы Сызрани , реабилитационный центр в Самарском кардиодиспансере, оснастить современным оборудованием 11 медучреждений сердечно-сосудистого профиля.

Не менее важно и внедрение перспективных разработок Центра прорывных технологий СамГМУ, создание телемедицинской информационной системы «Кардиологический кластер Самарской области».

Важным направлением работы является раннее выявление и эффективное лечение онкозаболеваний. Дмитрий Азаров подчеркнул, что целый ряд мероприятий включен в региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», в частности, планируется переоснастить Самарский областной клинический онкологический диспансер, а также диагностические службы поликлиник.

В Тольятти на базе клинической больницы № 5 необходимо создать специализированный центр, рассчитанный на 300 коек. Эти меры позволят повысить выявляемость онкологических заболеваний на ранних стадиях, а также добиться снижения смертности от онкологии на 6,5%.

Говоря о мерах по снижению детской смертности, глава региона отметил, что на ремонт и оснащение детских поликлиник в 2019–2020 гг. планируется направить 1 млрд рублей. В целом регион намерен добиться снижения показателей детской смертности еще на 10%.

Кроме того, в Самарской области продолжится развитие различных форм и способов поддержки материнства и детства. В настоящее время на территории области действуют 28 видов поддержки, которые оказываются 100 тыс. семей. В 2016 году на эти цели было выделено 5,4 млрд руб., в 2017 году — 6 млрд руб., на 2018 год запланированы средства в сумме 6,9 млрд рублей. Продолжится и работа по созданию новых мест в детских садах — 4 тысячи в течение двух лет.

Будет продолжено и создание современных медицинских центров с помощью механизма государственно-частного партнерства. Самарская область по этому направлению — один из лидеров в стране. Значительный вклад в этот результат внесло здравоохранение.

В настоящее время в регионе уже реализовано 27 проектов на основе ГЧП. Это более 15 млрд рублей частных инвестиций и 2330 новых рабочих мест. В настоящее время в стадии реализации находятся еще 12 проектов, в стадии рассмотрения еще 12.

Также в ходе заседания приоритеты были расставлены приоритеты и по другим важным для сбережения здоровья людей направлениям: улучшению условий труда, пропаганде здорового образа жизни, поддержке пожилых людей.