Омская прокуратура обязала застройщика сдать дом на ул. Перелета

Жильцы должны были заехать в новые квартиры в 4 квартале 2016 года, однако до сих пор дом не ввели в эксплуатацию. По сообщению пресс-службы прокуратуры Омской области , участники долевого строительства дома на ул. Перелета до сих пор остаются без своих квартир, хотя жилье планировали сдать еще в 2016 году.

В связи с этим прокуратура Кировского округа провела проверку и выяснила, что ООО «Красноярская промышленная компания», которая является застройщиком, занималась возведением дома с привлечением средств омичей в рамках долевого строительства.

Первоначально дом должен был быть готов к четвертому кварталу 2016 года, но сроки постоянно переносились. Теперь по документам жилье должны ввести в эксплуатацию в ноябре 2018 года. Первоначальный срок окончания строительства жилого дома планировался в четвертом квартале 2016 года.

Впоследствии сроки сдачи дома в эксплуатацию и передачи объектов долевого строительства участникам неоднократно переносились. Изменениями в проектную декларацию срок сдачи дома в эксплуатацию перенесен на ноябрь 2018 года. Прокуратура округа и раньше принимала меры реагирования, но застройщик не устранял нарушения в полном объеме.

В своем иске прокуратура округа потребовала застройщика выполнить обязательства по договору, завершить строительство и принять меры, направленные на получение разрешения ввода жилья в эксплуатацию.

Сейчас акт прокурорского реагирования рассматривается.