Ещё
Омская прокуратура обязала застройщика сдать дом на ул. Перелета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина собралась мириться с Россией
Украина собралась мириться с Россией

Омская прокуратура обязала застройщика сдать дом на ул. Перелета 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Жильцы должны были заехать в новые квартиры в 4 квартале 2016 года, однако до сих пор дом не ввели в эксплуатацию. По сообщению пресс-службы прокуратуры Омской области, участники долевого строительства дома на ул. Перелета до сих пор остаются без своих квартир, хотя жилье планировали сдать еще в 2016 году.
В связи с этим прокуратура Кировского округа провела проверку и выяснила, что ООО «Красноярская промышленная компания», которая является застройщиком, занималась возведением дома с привлечением средств омичей в рамках долевого строительства.
Первоначально дом должен был быть готов к четвертому кварталу 2016 года, но сроки постоянно переносились. Теперь по документам жилье должны ввести в эксплуатацию в ноябре 2018 года. Первоначальный срок окончания строительства жилого дома планировался в четвертом квартале 2016 года.
Впоследствии сроки сдачи дома в эксплуатацию и передачи объектов долевого строительства участникам неоднократно переносились. Изменениями в проектную декларацию срок сдачи дома в эксплуатацию перенесен на ноябрь 2018 года. Прокуратура округа и раньше принимала меры реагирования, но застройщик не устранял нарушения в полном объеме.
В своем иске прокуратура округа потребовала застройщика выполнить обязательства по договору, завершить строительство и принять меры, направленные на получение разрешения ввода жилья в эксплуатацию.
Сейчас акт прокурорского реагирования рассматривается.
Омск Здесь: последние новости
В Омской области в полутораметровом котловане утонул мальчик Бывший капитан "Авангарда" продолжит карьеру в Азиатской хоккейной лиге В Омске снесли автомобильную заправку
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян станет меньше налогов63
Путина попросили вмешаться еще в одну войну640
«Мы не доверяем России и никогда не будем»314
Китаец снял паровой котел «Адмирала Кузнецова»250
Украина собралась мириться с Россией16
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение