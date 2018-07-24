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В Kirby Star Allies удастся оседлать облака и драконов
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В Kirby Star Allies удастся оседлать облака и драконов 

RBK Games 1 час назад
Фото: RBK Games
27 июля выйдет большое обновление, которое добавит множество друзей в платформер Kirby Star Allies. Компания HAL Laboratory уже показала нам Дароуча и Тёмного Мета Рыцаря, поэтому сегодня предлагаем вам изучить ролик, посвященный Аделине.
Эта девочка-художница умеет оживлять картинки, кидать во врагов кристаллы и эффективно расправляться с врагами. Судя по видео, она может использовать способности нарисованных существ. Например, облако выпускает молнии в противников, а дракончик скидывает на головы недругов ледяные глыбы. Кстати, стоит отметить, что в Kirby 64: The Crystal Shards Аделина даже успела побывать боссом, находящимся под контролем Темной Материи.
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