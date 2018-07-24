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В семи районах ХМАО досрочно проголосуют на выборах главы Тюменской области
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В семи районах ХМАО досрочно проголосуют на выборах главы Тюменской области 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 июл — РИА Новости. Жители семи труднодоступных и отдаленных районов Ханты-Мансийского автономного округа смогут принять участие в досрочном голосовании на выборах губернатора Тюменской области, сообщили РИА Новости в избиркоме Югры.
"Для групп избирателей, которые будут находиться в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено (в труднодоступных или отдаленных местностях), традиционно будет организовано досрочное голосование. Проведение досрочного голосования запланировано на территории Белоярского, Березовского, Кондинского, Нижневартовского, Октябрьского, Сургутского, Ханты-Мансийского районов", — отметил собеседник агентства.
Он уточнил, что с 29 августа по 8 сентября досрочное голосование также пройдет в помещениях участковых избирательных комиссий. В нем смогут принять участие граждане, которые в день выборов по уважительной причине будут отсутствовать по месту жительства и не смогут проголосовать на своем избирательном участке.
По информации окружного избиркома, на минувших выборах президента РФ в Югре досрочно проголосовало более 26 тысяч человек.
Выборы губернатора Тюменской области пройдут 9 сентября в единый день голосования, участие в голосовании, согласно законодательству, принимают жители соседних Югры и Ямала.
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