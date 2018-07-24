В семи районах ХМАО досрочно проголосуют на выборах главы Тюменской области

"Для групп избирателей, которые будут находиться в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено (в труднодоступных или отдаленных местностях), традиционно будет организовано досрочное голосование. Проведение досрочного голосования запланировано на территории Белоярского, Березовского, Кондинского, Нижневартовского, Октябрьского, Сургутского, Ханты-Мансийского районов", — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что с 29 августа по 8 сентября досрочное голосование также пройдет в помещениях участковых избирательных комиссий. В нем смогут принять участие граждане, которые в день выборов по уважительной причине будут отсутствовать по месту жительства и не смогут проголосовать на своем избирательном участке.

По информации окружного избиркома, на минувших выборах президента РФ в Югре досрочно проголосовало более 26 тысяч человек.

Выборы губернатора Тюменской области пройдут 9 сентября в единый день голосования, участие в голосовании, согласно законодательству, принимают жители соседних Югры и Ямала.