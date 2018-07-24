У вас старушка: тест-драйв Toyota Camry 2,5 АТ6

Выглядит новая Camry так, как любят в США . Но и русским нравится.

Глизе 832 c — ближайшая к нашему Солнцу экзопланета на которой возможна жизнь на подобие нашей. Ее даже называют «Супер Земля». Условия там, конечно, спартанские. Средняя температура -20. Но расстояние до нее всего-то 16 световых лет или 1 513 716 875 612 928 километров. Именно на таком расстоянии я всегда предпочитал находиться от Toyota Camry.

Никогда не понимал, за что ее любят. Да, это супер ликвидный автомобиль на вторичном рынке. Но веселья в Camry было столько же, сколько в церковной мессе. Снаружи она была изящна, как бетонная плита. Да и внутри не лучше. Тем не менее, в России так повелось, что Camry — фаворит рынка и никакими космическими силами с пьедестала ее не сдвинуть.

А теперь вот новая Toyota Camry и кто-то явно подумал, что автомобиль 21-го века не должен выглядеть будто ткацкий станок начала 20-го. Разумеется, все идеи направлены на то, чтобы потакать вкусам основного рынка. Американского. А там, чем грубее и больше, тем лучше. Один новый «гриль» чего стоит. Здоровенный, черный, низкий. На 10 см ниже, чем раньше — всего 155 мм. В странах, где бордюры строго по местному ГОСТу — нет проблем. А у нас стандарт меняется в зависимости от исполнителя.

С такой решеткой можно с пикапами потягаться. Но клиренс снизился, что не очень хорошо в наших условиях

Но ведь это такая мелочь! Выглядит Camry гораздо лучше. Энергичнее, собраннее. Все еще консервативно, но не уныло. Как будто вместе с новой платформой, в автомобиль вдохнули новый характер. Впрочем, так оно и есть. Кузов на 30% жестче за счет использования высокопрочной стали. Сзади появилась многорычажная подвеска, руль перенастроили и сделали его острее, с подвеской поколдовали и вот машина уже едет так, как раньше Camry и не мечтала. Не скажу, что эталонно драйверски, но характерная для этой модели заторможенность реакций, раскачка и тупость куда пропали.

Правда, это лишь иллюзия. На самом деле автомобиль стал медленнее. С мотором 2,5 литра почти на секунду. Я долгое время думал, что это Ford сошел с ума и начал делать автомобили медленнее, чем конкуренты. Но такой даунсайзинг синему овалу даже не снился. Но почему это произошло? Просто Camry стала почти на 100 кг тяжелее, а моторчик-то старый. Пенсионеру сдвинуть такой вес уже проблема, годы-с… Так что и кушать машина начала побольше, примерно на 0,5 литра на сотню. И это в эпоху, когда безбожно дорогой бензин впору включать в состав золотовалютного резерва страны вместе с драгоценными металлами.

В кои-то веки из салона Camry не хочется бежать. Сделано с определенной долей вкуса и изящества.

Вы удивитесь, но моторы 2,0 и 2,5 перекочевали от предыдущего поколения, и только движок 3,5 подвергся модернизации. Впрочем, он тоже динамикой не блещет и проигрывает самому себе в прежнем виде 0,6 секунды в разгоне до 100 км/ч. Хорошо, что есть стал меньше, так что если хотите экономить топливо в сравнении с более ранней версией, берите его.

Еще одна беда старых Camry — салон. Это было нагромождение откровенно бестолковых решений и жутких материалов. В одну из моделей они умудрились запихнуть бледно-зеленый прозрачный пластик на центральной консоли. Садишься, словно в китайский вариант Lego. Но в нынешней Camry отделку доверили кому-то, у кого есть глаза и вкус. Ну, относительно, конечно, поскольку пластиковое дерево с центрального тоннеля никуда не делось. Зато торпедо имеет интересное решение и обшита чем-то похожим на кожу. Возможно не натуральную, но хотя бы глаз не режет и вообще интерьер не вызывает желания выскочить из него на первой космической.

Кресла на мой взгляд очень удобные, что спереди, что сзади. Диапазона регулировок и места над головой хватает. На пространство для ног пожалуется разве что Гулливер. И мультимедиа выглядит толково. Разрешение на тачскрине по нынешним временам не очень, но глаза не болят. Кнопки удобные, хорошо заметные на черном фоне.

Неплохая система до сих пор не дружит с Android и Apple . Никакой демократии

Правда, здесь есть одно «но». Toyota до сих пор не дружит с Apple CarPlay и Android Auto и взамен предлагает некую самописную программу с простеньким интерфейсом и минимумом функционала. Все потому, что японцы вычислили, что программы собирают данные об автомобиле. Например, о его местоположении, степени открытия дросселя, скорости и т.д. И поэтому Toyota решила не допускать популярные программы к своим авто, ссылаясь на свою консервативность. Но, простите, меня, например, не беспокоит, если кто-то в Google узнает, что я давил гашетку в пол. Штраф они мне не пришлют. Так почему же Toyota решила за меня?

Пожалуй, помимо этого придраться особо не к чему. Удобно, комфортно, обзор недурный, шумоизоляция весьма неплохая — ветер начинает прорываться в салон только на скоростях «хорошо за 100». Многие считают, что по этому параметру Camry обгоняет Audi A6. Правда, речь о прошлой модели, но все равно прорыв.

В России Toyota Camry статусный автомобиль. Но улучшенная управляемость никак не отразилась на комфорте.

Да и говоря о самой Camry можно сказать, что Toyota совершила прорыв. Если раньше во главе угла стояли комфорт и размеры, то теперь добавили спортивных ноток. Причем тем же комфортом не пожертвовали. Хоть на асфальте, хоть на грунтовке Toyota Camry не беспокоит ни водителя, ни пассажиров. Замкнуть амортизаторы на отбой практически нереально. Тряска от гравия в салон практически не проходит.

На удивление, несмотря на сниженную динамику, Camry приятно водить. Ну, по сравнению с прежними версиями. Те про управляемость вообще не знали. А эта повороты проходит без кренов, руль острее, повадки живые. Машина явно создана не только для тех, кто на заднем сиденье. Но прежние достоинства сохранены в полном объеме. Так что, силы, способной сбросить Camry с позиции лидера в классе по-прежнему не существует.

Но лично для меня Toyota Camry по-прежнему автомобиль с другого конца галактики. Да, он стал лучше, немного дороже, но главная причина покупки — ликвидность на вторичном рынке. Через пять лет вы продадите Camry еще до того, как объявление появится в сети и не потеряете практически ничего. Сколько будет стоить, например, Ford Mondeo через 5 лет? Очень мало. А Skoda Superb? Еще меньше? Так что Camry для меня, как вложение средств или покупка машины для второго владельца. А я предпочитаю покупать машину для себя.

Так что, если расстояние между мной и Camry уменьшилось, то не сильно. Это как история с Бенджамином Баттоном , когда старушка родилась, но Бредом Питтом так и не стала. Но для вас она точно стала намного ближе.

Фото: Андрей Трой

Автомобиль предоставлен компанией «Toyota Центр Самара Север»

Технические характеристики 2018 Toyota Camry 2,5 AT6 Цена (руб.)

от 1 623 000 Двигатель

Бензиновый

Мощность

181 л.с.

Крутящий момент

231 Нм Привод

Передний

Коробка передач

Автоматическая шестистиступенчатая

Передняя подвеска

Независимая, McPherson

Задняя подвеска

Независимая, пружинная многорычажная

Разгон 0-100 км/ч 9,9 сек Мах. Скорость

Расход г/з/с 11,5/6,4/8,3