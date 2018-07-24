Ещё
В Приморье работодатели принимают на работу людей с инвалидностью
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Украина собралась мириться с Россией
Срочная новость
Украина собралась мириться с Россией
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
В Приморье работодатели принимают на работу людей с инвалидностью
Primpress
1 час назад
Комментарии
Фото:
Primpress
Организации Приморья предлагают работу соискателям с инвалидностью, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу администрации
Приморского края
.
Читать ещё •••
Primpress: последние новости
Пока мы спали: ЧП на воде с детьми, проверки в «пыточной» колонии, миллионы рабов
Мэр Владивостока пожелал успехов на новом месте работы директору парку им. Лазо на Санаторной
Семь случаев клещевого энцефалита зарегистрировано в Приморье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян станет меньше налогов
63
Путина попросили вмешаться еще в одну войну
640
«Мы не доверяем России и никогда не будем»
314
Китаец снял паровой котел «Адмирала Кузнецова»
250
Украина собралась мириться с Россией
16
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество
Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика
В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия
Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина
В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука
Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире
Статьи
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение