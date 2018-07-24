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В Приморье работодатели принимают на работу людей с инвалидностью
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В Приморье работодатели принимают на работу людей с инвалидностью 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Организации Приморья предлагают работу соискателям с инвалидностью, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.
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