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Камеры наблюдения в Приморье передадут в частные руки
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Камеры наблюдения в Приморье передадут в частные руки 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
По мнению депутатов Заксобрания Приморья, нынешний владелец использует неэффективно камеры, сообщает PrimaMedia. Будущее видеонаблюдения обсудили на заседании комитета парламента по региональной политике и законности.
«На сегодня в Приморье есть 551 единица видеокамер, в эксплуатации находится 347. Из общего количества фоторадарных комплексов «Крис-П» 128 штук в работе 86. Общее количество фоторадарных комплексов «Кордон» — 36, в эксплуатации находится 18. Из десяти «Парконов» реально работают 4-6», — озвучили данные на заседании.
Аудиторы по итогам проверки представили данные, согласно которым камеры не работают в связи с тем, что они просто не подключены. Но при этом ежегодно выделяются средства на их обслуживание — протирание от пыли и прочее содержание.
Предполагается, что камеры передадут в руки двух крупных компаний. Их названия пока держат в секрете.
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