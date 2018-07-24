Камеры наблюдения в Приморье передадут в частные руки

По мнению депутатов Заксобрания Приморья, нынешний владелец использует неэффективно камеры, сообщает PrimaMedia. Будущее видеонаблюдения обсудили на заседании комитета парламента по региональной политике и законности.

«На сегодня в Приморье есть 551 единица видеокамер, в эксплуатации находится 347. Из общего количества фоторадарных комплексов «Крис-П» 128 штук в работе 86. Общее количество фоторадарных комплексов «Кордон» — 36, в эксплуатации находится 18. Из десяти «Парконов» реально работают 4-6», — озвучили данные на заседании.

Аудиторы по итогам проверки представили данные, согласно которым камеры не работают в связи с тем, что они просто не подключены. Но при этом ежегодно выделяются средства на их обслуживание — протирание от пыли и прочее содержание.

Предполагается, что камеры передадут в руки двух крупных компаний. Их названия пока держат в секрете.