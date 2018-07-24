«Водный союз» ловит за руку курганцев, которые пользуются водой и не платят за неё

Из-за незаконных врезок может упасть качество воды, говорят в компании

Специалисты «Водного Союза» выезжают в рейды и ищут незаконные врезки, из-за которых сети могут повредить, а жителей — лишить воды. Такой врезка считается, если на подключение компания не выдавала документы, а человека, который подключился к сетям могут наказать штрафов в 50 тысяч рублей.

— Если во время рейда специалистами предприятия устанавливается факт незаконного подключения к системам водоснабжения или водоотведения, инспектор составляет акт, и все незаконные врезки подлежат устранению, — отметила начальник инспекционно-экологического отдела компании «Водный Союз» Марина Королева.

По словам специалистов, еще одно распространённое нарушение — поломка счётчиков и пломб на приборах учета. За их состоянием обязаны следить сами потребители.

— Отсутствие контрольных пломб и индикаторов антимагнитных пломб на приборах учета приравнивается к несанкционированному подключению. Потребителям будут произведены начисления из расчета десятикратного норматива водопотребления за 3 месяца, — уточнила Марина Королева.

Если счётчик сломался, об этом нужно сообщить в «Энергосбыт» — филиал АО «ЭК „Восток, а также сказать последние показания и отремонтировать устройство в течение месяца, уточнили в пресс-службе компании.