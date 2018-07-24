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В Казани отремонтировали почти 70% дорог
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В Казани отремонтировали почти 70% дорог 

Казанский Портал 1 час назад
Обновленная улица Петербургская. Фото: mindortrans.tatarstan.ru  Минтранс Татарстана подвел промежуточные итоги ремонта казанских дорог. План выполнен на 68,7%.
Полностью обновились улицы Петербургская, Нигматуллина, Сибгата Хакима, Дементьева, Ленинская дамба, Аметьевская магистраль, площадь Тысячелетия и другие.
Сейчас идут работы на 21 улице, в их числе Воровского и Ломжинская. Затем в порядок приведут и другие дороги.
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