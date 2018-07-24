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Bloomberg: защита Трампа предложила новые условия его встречи с Мюллером
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Bloomberg: защита Трампа предложила новые условия его встречи с Мюллером 

Газета.Ru 2 часа назад
Адвокаты, представляющие интересы американского президента Дональда Трампа, предложили аппарату спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущему дело о «российском вмешательстве», рассмотреть новые условия, на которых глава государства мог бы дать показания. Об этом пишет Bloomberg.
Согласно имеющейся информации, предложение предполагает, что Трамп встретится с Мюллером, если речь пойдет только о вопросах о предполагаемом сговоре избирательного штаба Трампа с представителями российской стороны. По словам защитников, темы, имеющие отношения к якобы препятствиям, созданным Трампом на пути правосудия, подниматься не должны.
Уточняется, что ответ от аппарата Мюллера пока не получен.
Ранее в Белом доме рассказали о намерении президента США Дональда Трампа лишить доступа к секретным сведениям шестерых бывших чиновников, которые обвиняли его в связях с Россией.
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