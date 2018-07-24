Bloomberg: защита Трампа предложила новые условия его встречи с Мюллером

Согласно имеющейся информации, предложение предполагает, что Трамп встретится с Мюллером, если речь пойдет только о вопросах о предполагаемом сговоре избирательного штаба Трампа с представителями российской стороны. По словам защитников, темы, имеющие отношения к якобы препятствиям, созданным Трампом на пути правосудия, подниматься не должны.

Уточняется, что ответ от аппарата Мюллера пока не получен.