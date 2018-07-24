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«Коммерсантъ» узнал о рисках распространения пиратского софта из-за законопроекта ФСБ
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«Коммерсантъ» узнал о рисках распространения пиратского софта из-за законопроекта ФСБ 

Ведомости 1 час назад
Инициированный ФСБ законопроект о шпионской технике может привести к увеличению на рынке пиратского софта. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на председателя совета ТПП по развитию информационных технологий и цифровой экономики Николая Комлева.
Речь идет о проекте поправок к Уголовному кодексу, вводящих определение «шпионских» технических средств, при помощи которых можно негласно получать информацию. Таким образом предполагается отделить шпионскую технику от бытовых приборов. Изначально к разработке законопроекта привело дело в отношении курганского фермера, купившего GPS-трекер для своей коровы. История получила огласку после жалобы президенту Владимиру Путину.
Сейчас ст. 138.1 УК РФ предполагает уголовную ответственность за незаконный оборот средств для негласного получения информации в виде ограничения свободы на срок до четырех лет, штрафа или принудительных работ.
Участники IT-рынка опасаются размытости формулировок в законопроекте ФСБ. Совет ТПП намерен направить в адрес спецслужбы свои предложения к законопроекту не позднее сентября, рассказал Комлев. Авторы предлагают не распространять ст. 138.1 УК РФ на разработчиков ПО, собирающих информацию, связанную с работой и защитой созданного ими софта, установленного у третьих лиц. Это положение должно быть закреплено в самом УК, а не в подзаконных актах, настаивает Комлев. По существующей же редакции законопроекта, к шпионским могут быть отнесены продукты, обеспечивающие контроль нарушений исключительных прав разработчиков, а также направленные на техническую защиту продукта.
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