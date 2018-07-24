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В Усолье-Сибирском полицейские проводят оперативно-профилактическую операцию «Мак»
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В Усолье-Сибирском полицейские проводят оперативно-профилактическую операцию «Мак» 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
На территории города Усолье-Сибирское и  Усольского района с 13 июня проводится межведомственная комплексная
оперативно-профилактическая операция «Мак», первый этап которой
завершен.
Мероприятие направлено на выявление и  уничтожение посевов наркосодержащих растений, привлечение к  ответственности лиц, осуществляющих незаконное культивирование таких
растений, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, перекрытие каналов незаконной транспортировки
наркотических средств растительного происхождения.
С начала операции «Мак» обследованы
территории города и района. Сотрудниками полиции вынесено 45 предписаний
на уничтожение наркосодержащих растений на территории более 60  гектаров, из них сейчас уничтожено очагов дикорастущей конопли на 46  гектарах.
На территории Усольского района действует
подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному
обороту». В рамках данной подпрограммы на уничтожение дикорастущей
конопли в 2018 году закуплено 30 литров гербицидов. Кроме того
Министерством сельского хозяйства Иркутской области для Усольского
района на уничтожение 10 гектаров дикорастущей конопли поступило 50  литров гербицидов. Всего в 2018 году муниципальными образованиями на  данные мероприятия заложено 548 тысяч рублей.
Несмотря на бытующее мнение, что якобы
конопля является так называемым «легким наркотиком», данная трава и ее  производные — марихуана и гашиш, — опасные наркотики, которые наносят
необратимый вред физическому и психическому здоровью человека. Около 90%
наркотически зависимых людей начинают именно с употребления конопли. В  результате приема данного наркотика снижаются барьеры, теряются
моральные ценности, появляется асоциальность. Особую опасность
представляет употребление конопли несовершеннолетними.
Сотрудники полиции призывают жителей
города и района, что-либо знающих о фактах незаконного культивирования
или произрастания наркосодержащих растений, сообщать в межмуниципальный
отдел МВД России «Усольский» по телефонам:
02, 112, 102 (с мобильного), или в дежурную часть 8 (39543) 6-29-66.
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