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В Башкирии мужчина обгорел при пожаре своего автомобиля
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В Башкирии мужчина обгорел при пожаре своего автомобиля 

ufa1.ru 43 минуты назад
Фото: ufa1.ru
Пострадавший отказался от госпитализации
Вчера днем, в Хайбуллинском районе республики в селе Макан загорелась Лада Калина. При пожаре пострадал владелец отечественной легковушки.
Мужчина получил ожоги руки и ног второй степени, но в госпитализации не нуждался и после оказания первой помощи, его отпустили домой, — сообщили в пресс службе МЧС
А вот автомобиль сгорел подчистую, пожарные потушили то что от него осталось, теперь погорельца только в утиль.
По предварительной версии, пожар случился из-за непотушенной сигареты в салоне. Точную причину установят пожарные-дознаватели.
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