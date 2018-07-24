В Башкирии мужчина обгорел при пожаре своего автомобиля

Пострадавший отказался от госпитализации

Вчера днем, в Хайбуллинском районе республики в селе Макан загорелась Лада Калина. При пожаре пострадал владелец отечественной легковушки.

Мужчина получил ожоги руки и ног второй степени, но в госпитализации не нуждался и после оказания первой помощи, его отпустили домой, — сообщили в пресс службе МЧС

А вот автомобиль сгорел подчистую, пожарные потушили то что от него осталось, теперь погорельца только в утиль.

По предварительной версии, пожар случился из-за непотушенной сигареты в салоне. Точную причину установят пожарные-дознаватели.