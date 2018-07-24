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Легковушки поставят на воинский учет
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Легковушки поставят на воинский учет 

Вести.Ru 24 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 24 июля — «Вести. Экономика» Министерство обороны планирует пересмотреть перечень автомобильной техники, которая может быть передана армии в случае введения военного положения.
Фото: Википедия
По информации ∎Известий∎, новый приказ Минобороны предусматривает постановку на учет всех гражданских легковых автомобилей. Кроме того, информацию о машинах, принадлежащих юрлицам, будут передавать не только ГИБДД, Гостехнадзор и Росстат, но и налоговая служба. Согласно проекту ∎О внесении изменений в приказ министра обороны РФ от 14 марта 2014 года № 151∎, разработанному ведомством, в список будут включены автомобили категории технического регламента Таможенного союза ∎М1∎. В эту категорию входят все легковые автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров, и в которых, кроме водительского, не больше восьми мест. Издание отмечает, что проект приказа сейчас проходит процедуру межведомственных согласований и антикоррупционную экспертизу. И документ еще могут серьезно переработать. Между тем, эксперты полагают, что армии вряд ли понадобятся обычные легковые машины. Акцент в первую очередь сделают на внедорожниках. Причем отечественных.
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