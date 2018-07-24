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Екатерина Гордон влезла в скандал между Земфирой и Гречкой
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Екатерина Гордон влезла в скандал между Земфирой и Гречкой 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая и правозащитник Екатерина Гордон опубликовала фото Земфиры и прокомментировала скандал, который случился на прошлой неделе.
Напомним, Земфира резко высказалась в адрес молодых исполнительниц — Гречки и Монеточки, назвав их некрасивыми, отталкивающими и бесталантными.
Гордон стало стыдно за коллег, которые подхватили высказывание Земфиры и назвали его правильным. Телеведущая считает, что Земфира высказалась так «с бодуна», потому что является на самом деле «стареющей женщиной». Екатерина признает, что поклонники часто не разбираются в том, говорит их кумир правду или лжет.
Телеведущая привела в пример Аллу Пугачеву, которая тепло восприняла «выскочку» Земфиру в свое время, потому что воспитанный публичный человек не позволит оскорблять коллег, даже если они младше и менее опытны. «Великие всегда великодушны», — добавила Гордон и колко заметила, что сама Земфира далеко не всегда умела стильно одеваться и писать проникновенные тексты.
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