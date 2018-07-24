Екатерина Гордон влезла в скандал между Земфирой и Гречкой

Телеведущая и правозащитник Екатерина Гордон опубликовала фото Земфиры и прокомментировала скандал, который случился на прошлой неделе.

Напомним, Земфира резко высказалась в адрес молодых исполнительниц — Гречки и Монеточки, назвав их некрасивыми, отталкивающими и бесталантными.

Гордон стало стыдно за коллег, которые подхватили высказывание Земфиры и назвали его правильным. Телеведущая считает, что Земфира высказалась так «с бодуна», потому что является на самом деле «стареющей женщиной». Екатерина признает, что поклонники часто не разбираются в том, говорит их кумир правду или лжет.