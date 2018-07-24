Согласно котировкам, Родина проиграет Бадосе-Хиберт на турнире в Москве

Российская теннисистка Евгения Родина 24 июля поспорит с испанкой Паулой Бадосой-Хиберт за выход во второй круг турнира в Москве

Согласно котировкам, у россиянки меньше шансов на победу в этом матче. Победа Родиной оценивается коэффициентом 2.14, победа с форой «+3,5» гейма — 1.75.

Если Бадоса-Хиберт сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.75. На то, что она отыграет фору в 3,5 гейма, можно поставить за 2.05.

Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.50.