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Согласно котировкам, Родина проиграет Бадосе-Хиберт на турнире в Москве
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Согласно котировкам, Родина проиграет Бадосе-Хиберт на турнире в Москве 

Чемпионат.com 1 час назад
Российская теннисистка Евгения Родина 24 июля поспорит с испанкой Паулой Бадосой-Хиберт за выход во второй круг турнира в Москве.
Согласно котировкам, у россиянки меньше шансов на победу в этом матче. Победа Родиной оценивается коэффициентом 2.14, победа с форой «+3,5» гейма — 1.75.
Если Бадоса-Хиберт сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.75. На то, что она отыграет фору в 3,5 гейма, можно поставить за 2.05.
Ставки на то, что для определения победителя потребуется третий сет, принимаются за 2.50.
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