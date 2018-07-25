Румменигге подтвердил переход в «Баварию» 17-летнего канадца Дэвиса

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил появившуюся в СМИ информацию, согласно которой клуб договорился о переходе полузащитника «Ванкувер Уайткэпс» Альфонсо Дэвиса.

«Дэвис уже подписал соглашение с нами, но ему всё ещё предстоит пройти медицинское обследование. Он завершит свой переход в «Баварию» 1 января 2019 года», — цитирует Румменигге журналист Sky Sport Торбен Хоффман в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что «Бавария» заплатит за Дэвиса $ 13 млн (€ 11 млн), что станет рекордом для американской лиги. В нынешнем сезоне MLS 17-летний полузащитник принял участие в 20 матчах, в которых забил 3 гола.