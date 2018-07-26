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Новичок «Баварии» Дэвис стал самым дорогим трансфером из МЛС
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Новичок «Баварии» Дэвис стал самым дорогим трансфером из МЛС 

Чемпионат.com 14 минут назад
Фото: Soccer News
Канадский полузащитник Альфонсо Дэвис, перешедший из «Ванкувер Уайткапс» в «Баварию», установил новый рекорд лиги МЛС. 17-летний игрок стал самым дорогим футболистом, который был продан клубом МЛС. «Бавария» заплатила за него $ 12 млн, а со всеми бонусами сумма может вырасти до $ 28 млн  Дэвис уже провёл шесть матчей за сборную Канады. Футболист присоединится к «Баварии» в январе 2019 года после того, как ему исполнится 18 лет.
В МЛС игрок дебютировал в возрасте 15 лет, став вторым в списке самых молодых дебютантов лиги после Фредди Аду. Также Дэвис стал первым игроком МЛС, родившимся в XXI веке.
Дэвис является уроженцем Ганы. За свою карьеру в клубе из «Ванкувера» он провёл 54 матча в лиге и забил три мяча, сделав восемь результативных передач. Он также является самым молодым дебютантом сборной Канады и самым юным автором забитого мяча. Дэвис станет девятым канадцем, который сыграет в Бундеслиге.
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