17-летний канадский форвард Дэвис перейдёт в «Баварию» за $ 13 млн

Нападающий клуба MLS «Ванкувер Уайткэпс» Альфонсо Дэвис станет игроком мюнхенской «Баварии», сообщает MLS Transfers. Переход, по данным источника, состоится 1 января.

Также сообщается, что немецкий клуб заплатит за него $ 13 млн, что станет новым трансферным рекордом MLS. Еще $ 2 млн «Ванкувер» может получить в виде бонусов. «ПСЖ» в последний момент пытался купить игрока за $ 16 млн, но опоздал.

Запись также доступна в «твиттере» MLS Transfers.

17-летний канадский форвард в текущем сезоне провел 20 матчей в MLS и забил 3 мяча при 6 голевых передачах.