Почему миссия ОБСЕ на Донбассе невыполнима

Что входит в полномочия ОБСЕ

По сути название «мониторинговая миссия» полностью отражает смысл деятельности ОБСЕ в регионе. Мониторинг, фиксация и сбор информации о состоянии конфликта и положении местного населения является главной их функцией.

Кроме того, в задачи миссии иногда входит содействие в доставке помощи нуждающимся другими организациями и налаживание диалога между противостоящими сторонами. Но все же, основная задача это — мониторинг ситуации и в частности хода выполнения соглашений о прекращении огня и отводе вооружений. Исходя из этого, главным продуктом деятельности миссии являются всевозможные отчеты, которые она с разной периодичностью публикует. К примеру, согласно отчету за 2017 год мониторинговая миссия провела 25 тыс. патрулирований в ходе которых было зафиксировано 400 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня и 4 тыс. случаев размещения вооружений с нарушением линий отвода, согласованных в Минске

Численность и условия проживания

На сегодняшний день общее число сотрудников миссии на Украине достигает 1200 человек, однако не все они задействованы непосредственно в зоне конфликта. Всего, как эту должность называют непосредственно в самой организации, невооруженных гражданских наблюдателей на Украине по состоянию на июль 2018 находится более 700 человек, при чем за последние 3 года число таких наблюдателей выросло в полтора раза.

Первый замглавы СММ ОБСЕ на Украине А. Хуг посетил Донбасс

Ивано-Франковске, Херсоне и Луганске и Главный офис миссии находится в Киеве, а наблюдатели, кроме ДНР и ЛНР, также работают в Днепропетровске Львове , Одессе, Харькове Черновцах . В республиках наблюдатели миссии разделяются на две команды для работы в ДНР и ЛНР — Донецкую и Луганскую соответственно. Если говорить о территории республик, то здесь основная часть наблюдателей проживает в трех городах — Донецке Горловке . При чем, для размещения тут используются гостиницы.

В Донецке сотрудники миссии проживают в самом центре города в отеле международной сети «Рэдисон». Пожалуй, это лучшая гостиница Донецка. В Горловке условия куда скромнее, но гостиница «Родина» в которой проживают сотрудники миссии, также расположена в центре неподалеку от городской администрации. В Луганске ОБСЕ на сегодня размещается сразу в четырех гостиницах, занимая их либо полностью, либо в значительной мере, так как гостиницы эти довольно скромные по размерам. Кроме того ОБСЕ располагает также офисами в центральных районах этих городов в которых осуществляет свою деятельность персонал согласно штатного расписания.

Как осуществляется наблюдение

Однако, далеко не все наблюдатели живут постоянно в гостиницах. С сентября 2015 года были открыты так называемые передовые наблюдательные базы, которых на сегодня насчитывается более десятка по обе стороны фронта и которые находятся в населенных пунктах максимально приближенных к передовой. Такие базы есть в Волновахе, Попасной, Дебальцево , Станице Луганской, Первомайске и других городах и поселках.

Что позволяет наблюдателям, во-первых быстрее добираться к маршрутам работы, а во-вторых, постоянно находится в среде местного населения. Базы снабжены не только местом для жительства, но также и соответствующими укрытиями. Здесь гражданские наблюдатели, как правило, постоянно проживают около недели и потом меняются. Стоит все же сказать, что учитывая повышенные требования к безопасности, как правило такие наблюдательные базы появляются лишь в тех местах, где опасность попадания под обстрел не велика. В наиболее горячих точках фронтах постоянных пунктов ОБСЕ нет.

Кроме постоянных баз существуют и мобильные наблюдательные пункты, которые размещаются на направлениях, где наиболее вероятны нарушения режима прекращения огня или возможно зафиксировать наличие вооружений, которые должны располагаться за линией отвода. Также машины ОБСЕ патрулируют территорию по определенным маршрутам, как с целью мониторинга положения мирного населения, так и с целью выявления нарушений. Используют наблюдатели и современную технику в частности беспилотные летательные аппараты, которые осуществляют контроль за соблюдением отвода вооружений. Иногда, особенно в ночное время, такие беспилотники становятся целью да обстрелов противоборствующими сторонами.

Однако, в основе деятельности миссии безопасность наблюдателей, а потому зачастую их возможности бывают ограничены. Так, наблюдатели имеют свой собственный комендантский час, а потому нередко артиллерийские дуэли привязаны к графику их патрулирования. После того, как мобильные группы и посты возвращаются на базы, с наступлением сумерек, начинается работа артиллерии. Вообще стоит сказать, что подавляющая часть нарушений режима тишины приходится на темное время суток. Артиллерийская канонада днем весьма редкое явление. Подобную «традицию» можно отчасти назвать и жестом гуманизма, так как вероятность попадания под обстрел мирного населения в темное время суток значительно ниже.

ОБСЕ проконтролировало места отвода артиллерии в Донецкой области

Кроме того, мобильность патрулей ОБСЕ ограничивает запрет на передвижение по грунтовым дорогам, который действует уже более года. Введен он был после того, как в апреле 2017 года один из патрулей ОБСЕ подорвался на фугасе в результате чего один наблюдатель погиб, а двое оказались ранены.

Вообще стоит сказать, что при малейшей угрозе персоналу руководство миссии старается отвести своих сотрудников в безопасное место. К примеру, сопровождение представителями ОБСЕ сотрудников Донецкой фильтровальной станции (которая располагается на линии фронта) прекратилось сразу же с началом обстрелов района станции и предотвратить ее очередной вывод из строя оказалось невозможным. И все же, не смотря на такие недостатки, присутствие наблюдателей оказывает определенную сдерживающую роль для сторон конфликта.

Отношение с местным населением и военными

По-разному складываются и взаимоотношения между представителями мисси, местным населением и конфликтующими сторонами. Все наблюдатели имеют четкие инструкции максимально корректно общаться с мирными жителями по возможности избегая конфликтов. Однако, жители прифронтовых районов иногда ведут себя довольно раздраженно по отношению к наблюдателям, считая их также виновными в тех бедствиях, которые приходится им испытывать. В случае откровенной агрессии, наблюдатели обычно стараются просто уехать. Хотя были и случаи, когда нервы не выдерживали и у самих наблюдателей и они втягивались в перепалки с местными. Но такие случаи крайне редки.

По-разному воспринимают наблюдатели и ситуацию: некоторые, искренне сочувствуют мирным жителям страдающим от войны, другие, воспринимают их как очередных аборигенов с которыми приходится работать в очередном локальном конфликте. Бывали и случаи организованных митингов, направленных против присутствия наблюдателей. Так, например, в августе 2015 в Донецке и Луганске местное население пикетировало места проживания наблюдателей. Однако, учитывая, что любые несанкционированные митинги в республиках запрещены, эти мероприятия носили явно организованный политический характер. Несколько дней спустя в Донецке на стоянке возле гостиницы где проживают наблюдатели, были подожжены четыре автомобиля миссии, что власти республики объявили делом украинских диверсантов.

Стоит сказать, что поджог автомобилей ОБСЕ осуществлялся и в других регионах Украины. Так в сентябре 2016 неустановленными лицами их автомобиль был подожжен в Ивано-Франковске. Хотя в медийной среде обвинения в сторону ОБСЕ не редкость, согласно социологическим опросам лишь около 1% жителей ДНР видят в наблюдателях виновников того, что конфликт все еще продолжается. Отдельно стоит сказать, что среди военных по обе стороны линии разграничения бытует мнение, что представители миссии осуществляют шпионаж в пользу противостоящей стороны. Подобные истории нередко становятся своеобразными анекдотами, которые любят повторять солдаты. Типичная история такого плана заключается в том, что после посещения представителей миссии точно по позициям противник открывает артиллерийский огонь.

Подобная схема выглядит малоубедительной, так как за годы позиционной войны позиции противостоящих сторон настолько изучены, что смысла в таком шпионаже в большинстве случаев просто нет. Впрочем, около шпионские слухи время от времени все-таки возникают вокруг деятельности миссии, однако прямых доказательств подобной деятельности за все годы конфликта предоставлено не было. В целом, хотя работа миссии имеет значительные ограничения, все же она является определенным фактором, наряду с другими, ограничивающим напряженность конфликта. И стоит сказать, что согласно отчетам ОБСЕ число жертв среди мирного населения постепенно снижается. Так на одной из пресс-конференций прошедших в июле этого года, Александр Хуг заявил, что число погибших и раненных мирных граждан в первом полугодии 2018 года уменьшилось вдвое в сравнении с аналогичным периодом 2017.