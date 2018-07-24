Костромич отсудил почти 200 тысяч за поломку авто на костромских дорогах 

Как сообщает пресс-служба Свердловского суда Костромы, истец обратился в суд с иском, в котором просит взыскать с ответчика стоимость восстановительного ремонта ТС, требования обоснованы тем, что в марте 2017 года он, управляя транспортным средством и двигаясь по мосту через р. Волгу совершил наезд на препятствие в виде куска асфальта размером 40 см. на 40 см. толщиной 0,3 м. и дорожные выбоины длиной 2 метра, шириной 0,5 метра и глубиной 0,2 метра, в результате чего диск заднего колеса его автомобиля был деформирован, на шине образовался порез, в соответствии с Заключением эксперта стоимость восстановительного ремонта транспортного средства с учетом износа заменяемых деталей составила около 70000 рублей, позднее в мае 2017 года он, управляя транспортным средством и двигаясь по ул. Ермакова попал правыми колесами в выбоину дорожного полотна.
Выслушав участников процесса, изучив материалы дела, материалы административных дел, суд в силу п.1 и п.2 ст.1064 ГК РФ, ст. 3 Федерального закона от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.п. 6, 12 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 08 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» суд удовлетворил требования истца и взыскал с Муниципального казенного учреждения города Костромы «Дорожное хозяйство» стоимость восстановительного ремонта автомобиля по ДТП от марта 2017 г., взыскал с Муниципального казенного учреждения города Костромы «Дорожное хозяйство» стоимость восстановительного ремонта автомобиля в размере более 100000 руб. по ДТП от мая 2017 года.