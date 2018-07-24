Прокуратура пересчитала жертв свиного навоза 

Ущерб, причиненный биоресурсам Суходрева навозом, сброшенным в эту реку свинокомплексом ООО «Чароен Покпанд Фудс», превысил 1,4 миллиона рублей. По оценкам экспертов, погибло более 30 тысяч экземпляров щуки, леща, плотвы, окуня, голавля и других видов рыбы, сообщили 23 июля в пресс-службе Генеральной прокуратуры России по результатам проверки, проведенной Калужской межрайонной природоохранной прокуратурой. Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Материалы прокурорской проверки были направлены в отдел МВД России по Дзержинскому району. Он возбудил уголовное дело по части 1 статьи 250 УК РФ («Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству»). Калужская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку после того, как в июне берега Суходрева, получив жалобы от местных жителей на тайских свиноводов, обследовали специалисты областного Миниприроды. Они обнаружили, что в районе деревни Васильевское на протяжении более километра речная вода превратилась в зловонную черно-серую жижу. По результатам проверки, проведенной Минприроды, в отношении ООО «Чароен Покпанд Фудс» было возбуждено дело об административном правонарушении.