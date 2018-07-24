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В Красноярском крае мужчина помог задержать беглого заключённого
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В Красноярском крае мужчина помог задержать беглого заключённого 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Красноярец Анатолий Яценко помог задержать сбежавшего из колонии-поселения преступника.
Осуждённый совершил побег 30 июня с участка колонии-поселения ИК-16, расположенного в п. Миндерла Сухобузимного района. Анатолий, узнав, где находится преступник, сообщил в федеральную службу.
«Благодаря бдительности, сознательности и активной гражданской позиции 34-летнего мужчины, 4 июля осужденный Стецик В. В. был задержан сотрудниками ГУФСИН в Красноярске», — сообщили в Управлении.
Руководство ГУФСИН поблагодарило мужчину за его поступок, вручило благодарственное письмо и премию — 30 тысяч рублей.
«Я думаю, что каждый на моем месте поступил бы так же. Преступник должен отбыть назначенное судом наказание», — сказал Анатолий.
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