В Красноярском крае мужчина помог задержать беглого заключённого 

Красноярец Анатолий Яценко помог задержать сбежавшего из колонии-поселения преступника.
Осуждённый совершил побег 30 июня с участка колонии-поселения ИК-16, расположенного в п. Миндерла Сухобузимного района. Анатолий, узнав, где находится преступник, сообщил в федеральную службу.
«Благодаря бдительности, сознательности и активной гражданской позиции 34-летнего мужчины, 4 июля осужденный Стецик В. В. был задержан сотрудниками ГУФСИН в Красноярске», — сообщили в Управлении.
Руководство ГУФСИН поблагодарило мужчину за его поступок, вручило благодарственное письмо и премию — 30 тысяч рублей.
«Я думаю, что каждый на моем месте поступил бы так же. Преступник должен отбыть назначенное судом наказание», — сказал Анатолий.