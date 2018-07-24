В Красноярском крае мужчина помог задержать беглого заключённого

Красноярец Анатолий Яценко помог задержать сбежавшего из колонии-поселения преступника.

Осуждённый совершил побег 30 июня с участка колонии-поселения ИК-16, расположенного в п. Миндерла Сухобузимного района. Анатолий, узнав, где находится преступник, сообщил в федеральную службу.

«Благодаря бдительности, сознательности и активной гражданской позиции 34-летнего мужчины, 4 июля осужденный Стецик В. В. был задержан сотрудниками ГУФСИН Красноярске », — сообщили в Управлении.

Руководство ГУФСИН поблагодарило мужчину за его поступок, вручило благодарственное письмо и премию — 30 тысяч рублей.

«Я думаю, что каждый на моем месте поступил бы так же. Преступник должен отбыть назначенное судом наказание», — сказал Анатолий.