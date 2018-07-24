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В агропромышленном комплексе Башкирии создано 3 тысячи новых рабочих мест
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В агропромышленном комплексе Башкирии создано 3 тысячи новых рабочих мест 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Об этом глава Башкирии Рустэм Хамитов сообщил в ходе рабочей встречи с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым.
В республике в настоящее время реализуется 21 инвестпроект. Общая сумма инвестиций составляет порядка 67 млрд рублей. Благодаря реализации проектов не только созданы рабочие места, но и формируется база для устойчивого развития сельских территорий, социальной инфраструктуры, обеспечения достойного уровня жизни населения.
Напомним, в прошлом году в республике завершена реализация приоритетных инвестиционных проектов по строительству маслоэкстракционного завода в селе Маячный города Кумертау (объем инвестиций — 3,8 млрд рублей), элеватора в селе Маячный города Кумертау (1,3 млрд рублей), молочного завода мощностью переработки сырого молока 150 т в сутки в Уфимском районе (229,8 млн рублей), теплицы площадью 2,5 га в Уфимском районе (454,9 млн рублей).
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