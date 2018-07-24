За загрязнение атмосферы мастер по ремонту скважин ответит перед судом

Накануне прокуратура Оренбургского района вынесла обвинение мастеру по ремонту скважин, по недосмотру которого произошел выброс сероводорода в атмосферу.

В ведомстве поясняют, что в сентябре 2017 года недалеко от поселка Чкалов Оренбургского района произошла разгерметизация на газовой скважине. В результате в воздух попали нефть и газ. Так как мер по герметизации после этого не приняли, концнтрация сероводорода в воздухе превысила допустимое значение в 12,5 раз. В результате пострадали жители близлежащих поселков — им причин легкий вред здоровью.

Уголовное дело в отношении мастера, по вине которого произошла разгерметизация, уже передано в суд.