Хозяевам подпольных казино готовят крупные штрафы 

Наказание за организацию нелегальных азартных игр может быть ужесточено. В Уголовный кодекс будут введены дополнительные виды нарушений работы букмекеров и тотализаторов, а штрафы за это получат нижние пределы.
В действующей редакции УК РФ штрафы за незаконную организацию азартных игр не имеют нижнего предела — их размер определяет суд. В итоге подпольные казино закрывают, а их хозяев заставляют платить мизерные штрафы. Всё это вкупе с отсутствие ответственности за предоставление помещений для нелегальных тотализаторов позволяло «азартным баронам» продолжать свою деятельность.
Теперь же хозяева букмекерских контор и тотализаторов, которые работают без лицензии и вне игорной зоны, а также лица, которые систематически предоставляют помещения для этих целей, подпадут под уголовную ответственность. Минимальный штраф, который им смогут назначить суды, составит 300 тысяч рублей, а максимальный, как и прежде, — 500 тысяч рублей.
Если же нелегальное казино организовано группой лиц по предварительному сговору либо заведение приносит доход свыше полутора миллионов рублей, то с организаторов и арендодателей помещений могут взыскать штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
Но если доход от подпольного казино превысит шесть миллионов рублей, что означает особо крупный размер, то штрафы составят от 1 до 1,5 миллиона рублей. Сроки лишения свободы во всех случаях остаются прежними.
Также Правительство предлагает ужесточить административную ответственность за нарушение законодательства о лотереях. В частности, КоАП дополнится новыми частями, которые предусматривают наказания за нарушение требований к местам распространения лотерейных билетов, в том числе электронных, а также установки лотерейных терминалов.
Штраф для граждан составит 3-5 тысяч рублей, должностных лиц — 15-30 тысяч рублей, юридических лиц — 30-50 тысяч рублей. А за нарушения в распространении лотерейных билетов или предоставления выигрыша несовершеннолетнему человеку штрафы составят для граждан от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, для юрлиц — от 20 до 40 тысяч рублей. Во вторник, 24 июля, Совет Федерации планирует рассмотреть пакет инициатив, усиливающих ответственность за организацию подпольных азартных игр.