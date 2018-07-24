Хозяевам подпольных казино готовят крупные штрафы

Наказание за организацию нелегальных азартных игр может быть ужесточено. В Уголовный кодекс будут введены дополнительные виды нарушений работы букмекеров и тотализаторов, а штрафы за это получат нижние пределы.

В действующей редакции УК РФ штрафы за незаконную организацию азартных игр не имеют нижнего предела — их размер определяет суд. В итоге подпольные казино закрывают, а их хозяев заставляют платить мизерные штрафы. Всё это вкупе с отсутствие ответственности за предоставление помещений для нелегальных тотализаторов позволяло «азартным баронам» продолжать свою деятельность.

Теперь же хозяева букмекерских контор и тотализаторов, которые работают без лицензии и вне игорной зоны, а также лица, которые систематически предоставляют помещения для этих целей, подпадут под уголовную ответственность. Минимальный штраф, который им смогут назначить суды, составит 300 тысяч рублей, а максимальный, как и прежде, — 500 тысяч рублей.

Если же нелегальное казино организовано группой лиц по предварительному сговору либо заведение приносит доход свыше полутора миллионов рублей, то с организаторов и арендодателей помещений могут взыскать штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Но если доход от подпольного казино превысит шесть миллионов рублей, что означает особо крупный размер, то штрафы составят от 1 до 1,5 миллиона рублей. Сроки лишения свободы во всех случаях остаются прежними.

Также Правительство предлагает ужесточить административную ответственность за нарушение законодательства о лотереях. В частности, КоАП дополнится новыми частями, которые предусматривают наказания за нарушение требований к местам распространения лотерейных билетов, в том числе электронных, а также установки лотерейных терминалов.