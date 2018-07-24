В Карталах для сирот построили непригодного жилья на 10,1 миллиона рублей

Прокуратура Челябинской области утвердила и передала в Карталинский городской суд обвинительное заключение по резонансному уголовному делу о махинациях с жильем для сирот в Карталинском районе, — сообщил корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на региональное надзорное ведомство.

Главе Карталинского муниципального района и его первому заместителю предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и получении взятки. По данным следствия, чиновники, зная об отсутствии у них полномочий по выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, в 2014-2015 годах незаконно выдали застройщику разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию двух домов, построенных с нарушениями установленных требований и непригодных для постоянного круглогодичного проживания. Затем 14 квартир в этих домах по муниципальным контрактам были приобретены у застройщика за 10,1 миллиона рублей и предоставлены детям-сиротам. В результате министерству социальных отношений Челябинской области был нанесен ущерб в сумме свыше 10,1 миллиона рублей. Проведенное после покупки обследование жилых помещений показало, что здания не соответствуют требованиям пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности и постоянно проживать в них нельзя.

По версии следствия, в июле 2015 года первый заместитель главы Карталинского района получил от застройщика взятку в сумме 40 тысяч рублей за выдачу разрешения на ввод этого псевдожилья и его продажу по муниципальным контрактам для предоставления детям — сиротам. Сейчас оба обвиняемых отстранены от работы, на две квартиры одного из них общей стоимостью 2,5 миллиона рублей наложен арест.

Обвиняемые отстранены от занимаемых должностей, им грозит до пяти лет лишения свободы. Вопрос с обеспечением карталинских сирот пригодным для проживания жильем остается открытым.