Таможня Франции перехватила в море яхту с 1,5 тонны кокаина

МОСКВА , 24 июл — РИА Новости . Французские таможенники перехватили в Карибском море у берегов Мартиники парусное судно, на борту которого было обнаружено 1,5 тонны кокаина, сообщил министр госслужбы и госбюджета Жеральд Дарманен.

Согласно коммюнике, катер таможенной службы задержал подозрительную яхту в ночь на 19 июля. Однако плохие погодные условия помешали служителям закона перейти на борт судна, экипаж которого — капитан и помощник — добровольно согласились следовать в порт Сен-Мартен для дальнейшей проверки.

На следующее утро контрабандисты подожгли свое судно и попытались бежать на спасательном плоту. Таможенники настигли беглецов и попросили о помощи фрегат национальных ВМС «Жерминаль», пожарные которого потушили парусник.

При осмотре на борту судна было обнаружено 1,5 тонны кокаина рыночной стоимостью около 60 миллионов евро.