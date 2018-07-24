При обстреле со стороны силовиков пострадала девушка, заявили в ДНР

ДОНЕЦК , 24 июл — РИА Новости . Женщина ранена в результате вечернего обстрела подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике Докучаевска со стороны украинских силовиков, сообщили журналистам во вторник в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня сообщило, что в понедельник вечером обстрелу подвергся Докучаевск.

"Вчера вечером в результате обстрела населенного пункта Докучаевск из вооружения БМП осколочное ранение получила девушка 1987 года рождения. Пострадавшей оказана своевременная медицинская помощь, состояние здоровья уточняется, — сказал представитель командования ДНР.

Он уточнил, что во время обстрела девушка находилась во дворе своего дома.