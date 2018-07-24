Омская область договорилась с AB InBev Efes о сотрудничестве по выращиванию ячменя

Омская область и пивоварная компания AB InBev Efes подписали соглашение о сотрудничестве по выращиванию ячменя, в рамках которого в регионе будет запущена высокотехнологичная программа SmartBarley («Умный ячмень»), пишет Gorod55.ru со ссылкой на региональную администрацию.

Врио губернатора Омской области Александр Бурков отметил, что соглашение позволит омским аграриям выйти на новый технологический уровень в выращивании ячменя и перейти к освоению новых рынков.

«Для нас сегодняшнее соглашение важно для увеличения объемов продаж пивоваренного ячменя. Сегодня мы поставляем на завод 42 тыс. тонн. Хотя наша область производит более 100 тыс. тонн и может еще увеличивать объемы производства», — рассказал Бурков.