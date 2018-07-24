«Преемник-2024»: референдум легитимизирует пенсионную реформу

Как мнение Путина о пенсионной реформе скажется на ее будущем? Ответ: реформа обязательно будет, но, возможно, после референдума.

Владимир Путин наконец-то высказался о пенсионной реформе. Наблюдатели отчего-то сделали акцент на первом абзаце, на словах «…разные варианты предлагались. И когда меня спрашивали, и сейчас тоже спрашивают, какой из различных вариантов мне нравится, я и тогда, и сейчас могу сказать: никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста. Уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится. Почему? Да потому что это не может нравиться подавляющему большинству наших граждан. Имею в виду, что человек планировал выйти на пенсию — или отдохнуть уже, или выйти на пенсию и продолжить трудовую деятельность, получать какие-то дополнительные доходы, — а если это не состоится, то тогда, конечно, люди в этом ничего хорошего не видят. Ну и, действительно, так и есть».

Получается, что президент высказался против пенсионной реформы. Это так, если не читать слова Путина до конца. Но далее он показал себя осторожным сторонником реформы, заявив, что основываться надо не на эмоциях, но на фактах. И привел всё те же аргументы, которые приводят активные сторонники реформы: прежние решения по пенсионному возрасту были приняты в 1955 году; продолжительность жизни с того времени выросла; изменилось соотношение работающих и пенсионеров — на пять пенсионеров приходится шесть работающих.

Завершает Путин свой, конечно же, подготовленный экспромт так: «…окончательного решения пока нет. Только прошло первое чтение. В нем не принимаются никакие дополнения, поправки. Я, конечно, должен буду послушать все мнения, все точки зрения на этот счет, посмотреть за дискуссией, которая будет разворачиваться. И прежде всего для того, чтобы обеспечить интересы наших граждан и сегодня, и на длительную перспективу так, чтобы у нас была стабильная, надежная ситуация и в экономике, в социалке, в том числе в пенсионной системе».

Отметим, слова о «стабильной надежной ситуации» однозначно подтверждают, что реформа будет. Но после обсуждения и возможного смягчения некоторых параметров. Например, установят возраст выхода женщин на пенсию не 63 года, 60.

Обсуждение и торможение пенсионной реформы, (а Госдума более чем на месяц продлила срок приема заявок и предложений к законопроекту), кроме всего, является свидетельством ожесточенной аппаратной войны, очередного раунда схватки бульдогов под ковром.

Сейчас расклад такой: безусловное поражение потерпел премьер Дмитрий Медведев — объявив о непопулярной реформе, он дистанцировался от проблемы, увлекшись чемпионатом мира. Другим проигравшим выглядит секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак , подавивший в партии любое обсуждение реформы и продавивший позорное единогласное голосование единороссов в региональных парламентах.

Победителем выглядит спикер Госдумы Вячеслав Володин . Обозреватели отчего-то считают, что слова президента о будущей дискуссии означают, что эта дискуссия будет вестись в парламенте. Но, во-первых, наша Дума как не была местом для дискуссий, так и осталась. Принятие законопроекта в первом чтении всеми единороссами (за минусом Поклонской и обещание наказать отступницу) — тому подтверждение. Вполне может быть выбрана другая площадка — например, ОНФ, не зря же это странное образование называется «общенародным».

И потом не надо забывать, что куратор внутренней политик Сергей Кириенко не оставил, судя по всему, своей идеи о проведении референдума. И сейчас Кириенко в засаде, как воевода Боброк на Куликовском поле.

Чем хороша — для власти — идея референдума? Прежде всего, тем, что она легитимизирует пенсионную реформу. Одно дело, если реформа будет принята Госдумой и только единоросским большинством, другое — если реформа победит на всенародном голосовании. Пусть с небольшим перевесом, но победит.

Как это может быть возможно при том обстоятельстве, что против реформы настроено большинство населения. Массовые фальсификации обернутся протестами. Но, похоже, Сергей Кириенко уверен в своей модели выборов, которая сработала в марте этого года.

«Роснефти» и Суть этой системы проста: массовая мобилизация лояльного электората. Это люди в погонах — их 5 миллионов, голосующие подконтрольно госслужащие — 10 миллионов, работники крупных корпораций (только в РЖД Газпроме — полтора миллиона); 4,5 миллиона студентов. Плюс жертвы пропаганды, те же нынешние пенсионеры, которых уверят, что им каждый год будут увеличивать пенсию на тысячу рублей. Хотя это не факт. Пенсионеров в России 43 миллиона человек.

Если еще засушить явку, а технологии имеются, то получается, что из 109 миллионов российских избирателей большинство проголосует за реформы. Представим также, что о референдуме заявит лично Владимир Путин, и его фанатичные поклонники тогда тоже будут «за», хотя и в ущерб себе.