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Личному составу МВД представили нового главу по противодействию коррупции
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Личному составу МВД представили нового главу по противодействию коррупции 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
У отдела экономической безопасности и противодействию коррупции появился новый руководитель.
Игорь Самылкин
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, на заседании подвели итоги по декриминализации экономики региона за последние 6 месяцев. Также на заседании был представлен новый руководитель отдела экономической безопасности и противодействия коррупции подполковник полиции Игорь Самылкин. С 2016 года он занимал пост начальника оперативно-розыскной части по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, ГУ МВД РФ по Кемеровской области.
Игорь Самылкин закончил Омскую академию МВД, имеет богатый опыт оперативной работы. Под его началом проводилось множество спецопераций по пресечению деятельности преступных группировок.
Также в ходе заседания был определен комплекс мер, направленный на повышение эффективности работы по противодействию экономическим преступлениям, на ближайшие полгода.
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