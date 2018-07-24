Борьбу с коррупцией в Кемеровской области возглавит омич

В Главном управлении МВД России по Кемеровской области прошло совещание, на котором личному составу был представлен новый руководитель управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Эту должность занял уроженец Омска , подполковник полиции Игорь Самылкин. Информация об этом появилась на сайте Кsonline.ru.

Сообщается, что ранее, с 2016 года, он возглавлял в этом же управлении оперативно-розыскную часть по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите. Самылкин имеет богатый опыт оперативной работы, под его руководством проведено множество успешных спецопераций по пресечению деятельности преступных групп.