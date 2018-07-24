«Водный союз» поставил заслон незаконным врезкам в коммунальные сети

«Водный Союз» продолжает выявлять незаконные врезки в централизованные сети и факты нарушений в обращении с приборами учета.

Специалисты АО «Водный Союз» продолжают выявлять факты незаконного подключения к сетям водоснабжения и водоотведения. За полтора летних месяца сотрудники компании провели 11 рейдов, в ходе которых были выявлены нарушения потребителями правил пользования холодным водоснабжением и водоотведением.

— При отсутствии разрешительных документов на подключение, выданных «Водным Союзом», врезка считается самовольной. Если во время рейда специалистами предприятия устанавливается факт незаконного подключения к системам водоснабжения или водоотведения, инспектор составляет акт, и все незаконные врезки подлежат устранению. Кроме того, за незаконное подключение на потребителя будут наложены штрафные санкции, которые составляют порядка 50 тысяч рублей. Сумма начислений будет расти вплоть до устранения всех нарушений, — отметила начальник инспекционно-экологического отдела АО «Водный Союз» Марина Королева.

Незаконные врезки в водопровод имеют большие последствия для коммунальных сетей и для законопослушных абонентов, так как зачастую выполняются мастерами с сомнительной квалификацией с нарушением основных строительных норм и правил. Это влияет на качество услуг водоснабжения и водоотведения.

Плановые и внеплановые проверки приборов учета, а также рейды по выявлению нарушений в их работе проводятся сотрудниками «Водного Союза» на регулярной основе. По словам специалистов, в этом году участились случаи отсутствия либо нарушения целостности пломб ресурсоснабжающей организации, а также неисправности приборов учета.

— Потребителям не стоит забывать, что именно они несут ответственность за сохранность пломб и исправность введенных в эксплуатацию приборов учета. Отсутствие контрольных пломб и индикаторов антимагнитных пломб на приборах учета приравнивается к несанкционированному подключению. Потребителям будут произведены начисления из расчета десятикратного норматива водопотребления за 3 месяца, — уточнила Марина Королева.

Она напомнила, что согласно федеральным нормам, потребитель, в случае выхода прибора учета из строя, обязан незамедлительно известить об этом исполнителя (в данном случае «Энергосбыт» — филиал АО «ЭК „Восток), сообщить показания прибора учета на момент его выхода из строя и обеспечить устранение выявленной неисправности путем ремонта, либо замены в течение 30 дней со дня выхода прибора учета из строя.

— Демонтаж прибора учета производится после составления представителем АО „Водный Союз“ акта о выводе его из эксплуатации. При установке нового прибора учета необходимо также пригласить представителей АО „Водный Союз“, которые и произведут его ввод в эксплуатацию, — резюмировала Марина Королева.