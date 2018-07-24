В Заводском уже неделю течёт труба с холодной водой

В Заводском районе на улицах Брянская и Азина уже неделю течёт труба холодного водоснабжения. Её прорвало ещё 17 июля. Об этом в редакцию информационной службы «Саратов 24» сообщил один из местных жителей.

Жидкость стекает по Брянской на Азина и доходит до остановки «8-й квартал». Но проблема носит не только эстетический характер. Из-за коммунальной аварии у жителей близлежащих домов существенно снизилась подача воды. Как рассказал автор видео, давления воды не хватает, чтобы заработала стиральная машина. Саратовцы пробовали обращаться за помощью, но, по их словам, «у аварийной службы одни отговорки».

Напомним, недавно стало известно о подобном инциденте на улице Чернышевская. Там ручей из прохудившийся трубы не переставал течь на протяжении четырёх месяцев.