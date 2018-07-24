Ещё
В Удмуртии создадут Центр развития городской среды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина собралась мириться с Россией
Украина собралась мириться с Россией

В Удмуртии создадут Центр развития городской среды 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии появится Центр развития городской среды при правительстве республики. Как сообщили на своей странице в Фейсбуке архитектор Марина Нургалиева, сейчас организация находится на уровне создания.
«Центр займется проектированием общественных пространств и визуальным обликом территорий, аналитикой и сопровождением разработанных проектов, подготовкой стандартов повышения качества и нормотворчеством в сфере городской среды. А также взаимодействием с экспертами и обществом, повышением уровня знаний, обучением и вовлечением молодых специалистов», — написала Нургалиева.
ИА «Сусанин»: последние новости
Глава «Роскосмоса» после проведенных обысков покинул свою должность Крым предложил властям Украины «вычерпать» Азовское море Уходит эпоха: братья Березуцкие объявили о завершении футбольной карьеры
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян станет меньше налогов65
Путина попросили вмешаться еще в одну войну641
Китаец снял паровой котел «Адмирала Кузнецова»253
«Мы не доверяем России и никогда не будем»315
Украина собралась мириться с Россией19
Видео
00:59
Украина собралась мириться с Россией
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение