ВРИО руководителя ГКУ «Центр организации перевозок» назначен Рафис Ахметдинов

Об этом сообщает Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству.

Для справки: Рафис Ахметдинов с 2011 года работал инспектором отдела автотранспортного надзора Управления Государственного автодорожного надзора по РБ, с 2013 года— главный специалист— эксперт отдела координации деятельности предприятий автотранспорта Гостранс РБ, а с 2016 был назначен заведующим сектором организации регулярных перевозок Гостранс РБ. Является Советником государственной гражданской службы Башкирии 3 класса.

Добавим, что «Центр организации перевозок» создан распоряжением правительства РБ от 2 июля этого года. Деятельность учреждения будет направлена на обеспечение функций органа исполнительной власти (Гостранса РБ) по реорганизации опорной транспортной межмуниципальной сети РБ, мониторингу передвижения транспортных средств, контролю за выполнением перевозчиками условий государственных контрактов либо свидетельств об осуществлении перевозок, внедрению и мониторингу использования системы безналичной оплаты проезда.

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