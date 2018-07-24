Жалобы не помогли. Мужевскую администрацию обязали заплатить за бродячих собак

Судебная коллегия по гражданским делам окружного суда не удовлетворила жалобы администрации муниципального образования Мужевское и обязала ответчика выплатить компенсацию морального вреда несовершеннолетним, — сообщает прокуратура ЯНАО

Напомним, в апреле этого года прокуратура Шурышкарского района провела проверку по многочисленным обращениям жителей о нападении бродячих собак на их детей. Среди пострадавших были и двое жителей села Мужи 9 и 12 лет. Дети получили травмы и лечились амбулаторно, а также были вынуждены пройти курс вакцинации и уколов от бешенства.

Так как проведение мероприятий по обеспечению безопасного проживания населения, в том числе и по отлову безнадзорных животных, возложены на органы местного самоуправления Шурышкарский районный суд взыскал в пользу каждого ребенка 30 тысяч рублей. Апелляционные жалобы на решения суда были оставлены без изменения. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

Отметим, всего прокуратура округа направила в суды 34 исковых заявления о возложении на органы местного самоуправления обязанностей по выплате компенсации морального вреда в связи с укусами безнадзорных животных на общую сумму 1,7 миллиона рублей. В настоящее время рассмотрено 27 заявлений на общую сумму 865 тыс. рублей.