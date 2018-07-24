Ещё
Наставник сборной Белоруссии назвал преимущества «Зенита» над соперниками в ЛЕ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина собралась мириться с Россией
Украина собралась мириться с Россией

Наставник сборной Белоруссии назвал преимущества «Зенита» над соперниками в ЛЕ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной Белоруссии Игорь Криушенко прокомментировал жеребьевку отборочного раунда Лиги Европы, передает газета «Известия».
Победитель пары «ДАК 1904» — «Динамо» (Минск) в следующем раунде встретится с "Зенитом".
"Зенит" является однозначным фаворитом противостояния с победителем этой пары — и по подбору игроков, и по глубине состава, и по опыту выступлений на серьезных стадиях еврокубков. «Динамо» же отличается организацией игры в обороне, неплохим прессингом, умеет искать шансы у чужих ворот и использовать их, даже если они немногочисленны", — сказал Криушенко.
Ранее сообщалось, что скаут "Манчестер Юнайтед" станет спортивным директором «Зенита».
Газета.Ru: последние новости
В ФРГ обвинили Меркель в игнорировании негативных последствий санкций против России В одном из районов Тувы ввели карантин из-за подозрения на сибирскую язву Орбакайте выйдет на сцену "Современника"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян станет меньше налогов65
Путина попросили вмешаться еще в одну войну641
Китаец снял паровой котел «Адмирала Кузнецова»253
«Мы не доверяем России и никогда не будем»315
Украина собралась мириться с Россией19
Видео
00:59
Украина собралась мириться с Россией
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение