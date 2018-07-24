Наставник сборной Белоруссии назвал преимущества «Зенита» над соперниками в ЛЕ

Победитель пары «ДАК 1904» — «Динамо» ( Минск ) в следующем раунде встретится с "Зенитом"

"Зенит" является однозначным фаворитом противостояния с победителем этой пары — и по подбору игроков, и по глубине состава, и по опыту выступлений на серьезных стадиях еврокубков. «Динамо» же отличается организацией игры в обороне, неплохим прессингом, умеет искать шансы у чужих ворот и использовать их, даже если они немногочисленны", — сказал Криушенко.