Наставник сборной Белоруссии назвал преимущества «Зенита» над соперниками в ЛЕ 

Главный тренер сборной Белоруссии Игорь Криушенко прокомментировал жеребьевку отборочного раунда Лиги Европы, передает газета «Известия».
"Зенит" является однозначным фаворитом противостояния с победителем этой пары — и по подбору игроков, и по глубине состава, и по опыту выступлений на серьезных стадиях еврокубков. «Динамо» же отличается организацией игры в обороне, неплохим прессингом, умеет искать шансы у чужих ворот и использовать их, даже если они немногочисленны", — сказал Криушенко.
Ранее сообщалось, что скаут "Манчестер Юнайтед" станет спортивным директором «Зенита».