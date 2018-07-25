СМИ: посол Сальвадора в Боливии умерла после нескольких отказов в медицинской помощи

ТАСС , 25 июля. Посол Сальвадора в Боливии Мадделине Ванесса Брисуела Аревало умерла от инсульта после того, как несколько медицинских учреждений отказались принять ее. Об этом сообщила во вторник газета Pagina Siete со ссылкой на советника-посланника дипломатической миссии Марту Васкес.

"Дело в том, что она обращалась за помощью в примерно семь клиник, но они не хотели оказывать ей помощь, говорили, что у них нет мест, что они не могут принять", — сказала она изданию.

По словам Васкес, Аревало обратилась в первую больницу в ночь на пятницу на прошлой неделе. В конечном счете ее приняли в клинике при Университете Франса Тамайо. Как отметили в медицинском учреждении, к ним посол поступила уже «в сложном состоянии». В понедельник она умерла.