Власти упростят порядок предпродажной проверки подержанных машин

Москва , 24 июля — «Вести. Экономика». Минэкономразвития поддержало законопроект Минфина , который разрешает гражданам доступ к реестру движимого имущества через портал госуслуг, пишут "Известия" . Такая мера позволит россиянам и банкам быстро проверять юридическую «чистоту» автомобилей.

Фото automarketspb.ru Банки получат возможность быстрее одобрять кредиты на покупку подержанных машин, а граждане — возможность быстро продавать и покупать машины.

Разрешение доступа к реестру позволит ускорить проведение сделок за счет оперативного получения данных о залоге, а также упростит жизнь граждан и снизит издержки компаний, полагает МЭР.

Сейчас перед покупкой подержанного автомобиля необходимо проверить, находится ли авто в залоге или угоне. Сделать это можно только на сайте Федеральной нотариальной палаты (ФНП). Сведения из реестра доступны онлайн, но получить выписку можно только через нотариуса.

Законопроект Минфина вносит поправки в «Основы законодательства РФ о нотариате» и обеспечивает гражданам доступ к реестру движимого имущества. Получение выписок из реестра в режиме онлайн станет удобной услугой для граждан и банков.

Если Госдума одобрит законопроект, то гражданину не придется посещать нотариуса лично, отмечает ФНП. Выписку с подтверждающей электронной подписью нотариуса перешлют в личный кабинет покупателя авто на портале госуслуг, и эту выписку можно распечатать дома.

Проведение сделок упростится и для банков. При выдаче займа на покупку подержанного автомобиля банк проверяет юридическую чистоту залога, в качестве которого выступает сама машина. Сейчас представитель банка после оценки авто на сайте ФНП обязан посетить нотариуса для получения выписки. Благодаря нововведению жить банкам станет проще.