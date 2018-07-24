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Власти упростят порядок предпродажной проверки подержанных машин
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Власти упростят порядок предпродажной проверки подержанных машин 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 24 июля — «Вести. Экономика». Минэкономразвития поддержало законопроект Минфина, который разрешает гражданам доступ к реестру движимого имущества через портал госуслуг, пишут "Известия". Такая мера позволит россиянам и банкам быстро проверять юридическую «чистоту» автомобилей.
Фото automarketspb.ru  Банки получат возможность быстрее одобрять кредиты на покупку подержанных машин, а граждане — возможность быстро продавать и покупать машины.
Разрешение доступа к реестру позволит ускорить проведение сделок за счет оперативного получения данных о залоге, а также упростит жизнь граждан и снизит издержки компаний, полагает МЭР.
Сейчас перед покупкой подержанного автомобиля необходимо проверить, находится ли авто в залоге или угоне. Сделать это можно только на сайте Федеральной нотариальной палаты (ФНП). Сведения из реестра доступны онлайн, но получить выписку можно только через нотариуса.
Законопроект Минфина вносит поправки в «Основы законодательства РФ о нотариате» и обеспечивает гражданам доступ к реестру движимого имущества. Получение выписок из реестра в режиме онлайн станет удобной услугой для граждан и банков.
Если Госдума одобрит законопроект, то гражданину не придется посещать нотариуса лично, отмечает ФНП. Выписку с подтверждающей электронной подписью нотариуса перешлют в личный кабинет покупателя авто на портале госуслуг, и эту выписку можно распечатать дома.
Проведение сделок упростится и для банков. При выдаче займа на покупку подержанного автомобиля банк проверяет юридическую чистоту залога, в качестве которого выступает сама машина. Сейчас представитель банка после оценки авто на сайте ФНП обязан посетить нотариуса для получения выписки. Благодаря нововведению жить банкам станет проще.
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