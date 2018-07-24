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В России придумали новую схему покупки поддержанных машин
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В России придумали новую схему покупки поддержанных машин 

Konkurent.ru 44 минуты назад
Фото: Konkurent.ru
Минэкономразвития и Минфин намерены разрешить гражданам использовать сведения о машинах, опубликованные на сайте госуслуг, сообщает KONKURENT.RU со ссылкой на «Известия».
Федеральные ведомства хотят упростить физлицам проверку автомобиля, находится ли он в залоге или угоне. Сейчас сделать это можно только на сайте Федеральной нотариальной палаты. Сведения реестра доступны онлайн, но получить выписку можно, только обратившись к нотариусу. Законопроектом предполагается, что доступ к реестру движимого имущества граждан будет более свободен.
«Если законопроект будет принят, гражданину больше не нужно будет посещать нотариуса лично», — заявили в Федеральной нотариальной палате (ФНП). Выписка с подтверждающей электронной подписью нотариуса будет пересылаться в личный кабинет покупателя авто на портале госуслуг — ее можно будет распечатать дома. Процесс станет проще и для банков. При выдаче займа на покупку автомобиля на вторичном рынке кредитная организация проверяет юридическую чистоту залога, в качестве которого выступает сама машина.
Данный законопроект вписывается в общую стратегическую государственную программу «Цифровая экономика», которая предусматривает перевод в «цифру» практически всех государственных услуг, считают эксперты. Если инициатива будет одобрена, гражданину не придется лично приходить к нотариусу и ждать 2–3 дня, а банки смогут существенно ускорить процесс выдачи кредита и сократить расходы, уверен эксперт. В сочетании с реализуемыми сейчас проектами по идентификации клиентов с помощью биометрии это создает возможность для полного перевода процессов кредитования в онлайн.
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