В туалете алтайского придорожного комплекса установили видеокамеру

Камера видеонаблюдения появилась в мужском туалете придорожного комплекса «Грань Алтая». Блогера из Новосибирска Михаила Докукина возмутило нарушение его прав, мужчина намерен обратиться в полицию.

«Камеру я заметил во время поездки из Новосибирска на Алтай в четверг, 19 июля. В воскресенье возвращался обратно и снял видео», — рассказал Михаил Докукин АиФ-Алтай

По его словам, камера направлена непосредственно на писсуары. Каждый, кто собирается справить нужду, невольно оказывается участником «реалити-шоу». «Готовлю обращение в полицию», — рассказал Михаил Докукин.

Юрист Роман Виноградов пояснил АиФ-Алтай, что установка камер в туалете нарушает тайну частной жизни. По его словам, посетители кафе для защиты своих интересов могут обратиться в прокуратуру . «В конституции прописана одна норма, можно ее конкретизировать, но, по сути, она сводится к тому, что тайна личной жизни неприкосновенна», — сказал Михаил Додукин.

В случае, если граждане направят жалобу, владельцев видеокамеры может ждать административная ответственность. Гражданское судопроизводство возможно, если люди будут обращаться в суд за возмещением морального вреда.