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В туалете алтайского придорожного комплекса установили видеокамеру
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В туалете алтайского придорожного комплекса установили видеокамеру 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Камера видеонаблюдения появилась в мужском туалете придорожного комплекса «Грань Алтая». Блогера из Новосибирска Михаила Докукина возмутило нарушение его прав, мужчина намерен обратиться в полицию.
«Камеру я заметил во время поездки из Новосибирска на Алтай в четверг, 19 июля. В воскресенье возвращался обратно и снял видео», — рассказал Михаил Докукин АиФ-Алтай.
По его словам, камера направлена непосредственно на писсуары. Каждый, кто собирается справить нужду, невольно оказывается участником «реалити-шоу». «Готовлю обращение в полицию», — рассказал Михаил Докукин.
Юрист Роман Виноградов пояснил АиФ-Алтай, что установка камер в туалете нарушает тайну частной жизни. По его словам, посетители кафе для защиты своих интересов могут обратиться в прокуратуру. «В конституции прописана одна норма, можно ее конкретизировать, но, по сути, она сводится к тому, что тайна личной жизни неприкосновенна», — сказал Михаил Додукин.
В случае, если граждане направят жалобу, владельцев видеокамеры может ждать административная ответственность. Гражданское судопроизводство возможно, если люди будут обращаться в суд за возмещением морального вреда.
На момент публикации получить комментарий от представителей придорожного комплекса не удалось. Марины Орловой, директора по связям с общественностью комплекса «Грань Алтая», не оказалось на рабочем месте.
АиФ — Алтай: последние новости
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