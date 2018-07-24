Карты «Тройка» с изображением амурского тигра появятся в кассах столичного метро с 29 июля

Карты «Тройка» с амурским тигром можно будет приобрести в столичной подземке. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«Транспортные карты «Тройка» с изображением амурского тигра появятся в кассах Московского метрополитена с 29 июля 2018 г. Выпуск карт приурочен к Международному дню тигра и пятилетию с момента основания центра «Амурский тигр», который изучает и сохраняет популяцию этого редкого хищника. На лицевой стороне карты нарисован затаившийся в траве амурский тигр. На оборотной стороне изображены черно-оранжевые полосы — характерный окрас представителя семейства кошачьих, находящегося на грани исчезновения», — говорится в сообщении.

Как пояснил первый замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов , к Международному дню тигра выпущена ограниченная партия карт «Тройка» тиражом 3 тыс. экземпляров.